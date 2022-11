Unerwarteter Angriff : Würgeattacke in Trier: Fahrgast greift Taxifahrer während der Fahrt von hinten an

Würgeattacke in Trier: Fahrgast greift Taxifahrer während der Fahrt von hinten an

Trier Es wirkte zunächst wie eine normale Taxifahrt. Dann wurde die Situation plötzlich gefährlich für den Fahrer. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf ausfindig machen.

Während einer Fahrt in die Trierer Innenstadt sah sich ein Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen, 20. November, unvermittelt der Attacke eines Fahrgastes ausgesetzt. Während die ersten Fahrkilometer absolut normal verlaufen waren, umklammerte der 22-jährige Fahrgast plötzlich den Hals des vor ihm sitzenden Fahrers und würgte ihn. Geistesgegenwärtig hielt der Taxifahrer direkt an, konnte sich aus der Umklammerung befreien und sein Taxi verlassen.

Angriff auf Taxifahrer in Trier geht vor dem Fahrzeug weiter

Der Angreifer flüchtete letztlich und wurde kurz darauf im Bereich des Augustinerhofes aufgegriffen. Hier befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand, was in einer vorangegangenen Auseinandersetzung und starker Alkoholeinwirkung begründet sein könnte. Er wird sich folglich wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.