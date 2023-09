Angebliches Gasleck in Herresthal Polizei ermittelt: Wieder ein falscher Alarm über Notfall-App

Die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Trier erhielt am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr eine Meldung über die Nora-App, dass in einem Haus in Herresthal eine Gasleitung abgerissen sei. Sofort machten sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Weg. An der besagten Adresse fanden sie aber keine abgerissene Gasleitung. In dem Haus gibt es gar keinen Gasanschluss.