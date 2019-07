Dunkler Kombi : Falschfahrer auf der A 1 - Polizei sucht Zeugen

Trier Am Sonntagmittag soll ein Falschfahrer auf der A 1 zwischen Mehring und Schweich unterwegs gewesen sein. Wer hat was gesehen?

Die Meldung, dass ein Falschfahrer – oder eine Fahlschfahrerin – auf der A 1 unterwegs war, ging bei der Polizei am Sonntag gegen 12.05 Uhr ein. Das Auto fuhr auf der Fahrbahn, die in Richtung Saarbrücken führt, war aber in Richtung Koblenz unterwegs. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Im Bereich der Anschlusstelle Schweich habe der Fahrer die A 1 dann verlassen.