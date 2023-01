Roter Felsen : Felsrutsch an der Bonner Straße in Trier: Riesiger Brocken verbiegt Zaun (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Felsrutsch an der Bonner Straße in Trier: Riesiger Brocken verbiegt Zaun

Update Trier Felssturz an der Bonner Straße in Trier. Dort sind große Brocken Richtung B53 gerollt. Was bisher bekannt ist.

An der Bonner Straße in Trier gab es in Richtung Biewer einen großen Felsrutsch. Riesige Brocken lösten sich am Donnerstag, 26. Januar, aus dem bekannten roten Felsen und rollten den Weinberg hinab Richtung Straße.

Weil dort ein stabiler Zaun vor den Weinbergen gespannt wurde, blieb ein großer Felsbrocken im Zaun hängen und verbog diesen. Deshalb wurde der Stein kurz vor der vorbeilaufenden B53 gestoppt.

Durch den Weinberg zieht sich eine Spur mit Felsbrocken, die vom bekannten roten Felsen abgebrochen sind.

Was beim Felsrutsch 2021 in Trier-Zewen passiert ist

Beim Abhang, der am 28. Dezember 2021 in Trier-Zewen ins Rutschen kam, hat die angebrachte Sicherungskette nicht funktioniert. Etliche Tonnen Sandstein rutschten ab, ein rund vier Tonnen schwerer Fels drohte zusätzlich abzubrechen. Ein darunter stehendes Wohnhaus wurde so stark beschädigt, dass die Bewohner evakuiert werden mussten.

Wie die Felsen gesichert werden und wer dafür zuständig ist

Das städtische Tiefbauamt investiert nach eigenen Angaben jedes Jahr rund 150.000 bis 200.000 Euro in die Felssicherung. Grundlage für die jährlichen Sicherungsarbeiten ist das städtische Felskataster. Seit 2006 wird die Datenbank nach vorher festgelegten Kontrollintervallen aktualisiert.