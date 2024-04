Rund 28 Einsatzkräfte Feuer auf Balkon in Alt-Kürenz

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag, 26. April, um 16.40 Uhr in die Domänenstraße in Trier (Alt-Kürenz) ausgerückt. Der Einsatzgrund lautete: Zimmerbrand. Vor Ort fand die Feuerwehr laut Pressemitteilung ein kleines Feuer auf dem Balkon vor und leitete die Brandbekämpfung ein.