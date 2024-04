100 Feuerwehrleute im Großeinsatz Feuer in der Trierer Afa - 22 Menschen verletzt (Fotos)

Bei einem verheerenden Feuer in Wohncontainern in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Trier sind am Samstagnachmittag 22 Menschen verletzt worden. 20 davon waren Bewohner der AfA, zwei waren Einsatzkräfte. Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung, die bis auf die Autobahn und in die umliegenden Straßen in Trier-Nord reichte. Per Katwarn wurden die Trierer am Nachmittag informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.