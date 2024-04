Eilmeldung Dicke Rauchwolken: Feuer in der Afa in Trier (Fotos)

Trier · In der Afa in Trier gibt es ein Feuer, das hat die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr am Samstag bestätigt. Riesige Rauchwolken hängen über der Stadt.

13.04.2024 , 16:20 Uhr

16 Bilder Feuer in der Afa Trier 16 Bilder Foto: TV/Steil TV

Von Florian Blaes/ MRA