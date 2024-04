100 Feuerwehrleute im Großeinsatz Riesige Rauchwolken: Feuer in der Afa in Trier - Mehrere Menschen verletzt (Fotos)

Update | Trier · In der Afa in Trier ist ein Großfeuer ausgebrochen, das hat die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr am Samstag bestätigt. Riesige Rauchwolken standen über der Stadt. Es gab mehrere Verletzte. Alle Infos hier.

13.04.2024 , 18:39 Uhr

Link zur Paywall Feuer in der Afa Trier 17 Bilder Foto: Ernst Mettlach/Feuerwehr Trier

Von Mandy Radics