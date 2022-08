Löscharbeiten : Feuerwehreinsatz in unwegsamem Gelände: Feuer nahe IGS Wolfsberg in Trier (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 50 Bilder Flächenbrand Unterm Wolfsberg in Trier nahe IGS

Trier Zu einem Brand ist die Feuerwehr in die Straße Unterm Wolfsberg in Trier ausgerückt. Dort brannte in direkter Nähe zur IGS eine größere Fläche.

Kurz nach 16 Uhr am Mittwochnachmittag: Die Feuerwehr rückt mit mehreren Löschzügen in die Straße Unterm Wolfsberg aus. Dort hat aus noch ungeklärter Ursache eine Fläche von rund 300 Quadratmetern in einem unwegsamen Gelände, das sich in unmittelbarer Nähe der IGS Wolfsberg befindet, gebrannt. Mit mehrere Rohren konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.