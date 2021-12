Brand : Brand in der Küche ausgebrochen: Feuerwehr Trier muss Wohnhaus löschen

Trier Es hat gebrannt im Trierer Stadtteil Heiligkreuz, weshalb die Feuerwehr Trier am Montag ausgerückt ist. Vor Ort gab es einen Hinweis darauf, was wohl zu dem Brand geführt hat.

Am Montag, 6. Dezember, rückte die Feuerwehr am späten Vormittag zu einem Einsatz in Trier aus. Der Anlass war ein Küchenbrand in der Ostpreußenstraße (Heiligkreuz).