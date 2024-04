Etwa 35 Kräfte Feuerwehreinsatz in der Trierer Altstadt – das war los

Alarm in der Altstadt: Am Bahnhofsplatz in Trier hat es am Donnerstagnachmittag, 11. April, um 14.49 Uhr einen Feuerwehreinsatz gegeben. Gemeldet war ein Industriebrand. Vor Ort stellte sich dann laut Pressemitteilung der Feuerwehr heraus, dass ein Mülleimer in einem Technikraum brannte. Das Feuer konnte der Mitteilung zufolge schnell gelöscht werden, danach wurde belüftet. Verletzt wurde niemand.