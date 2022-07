Blaulicht : Feuerwehr am Trierer Domfreihof: Hilfeleistung für Mutter und Kind

Trier Die Feuerwehr kam am Freitag in der Trierer Altstadt zwei Personen zur Hilfe. Sie mussten aus einer Notlage befreit werden.

Die Feuerwehr war am Freitag, den 8. Juli, kurz vor der Mittagszeit am Domfreihof in Trier im Einsatz. Es ging allerdings nicht um einen Brand, sondern um eine Notlage, in die eine Mutter und ihr Kind geraten waren. Die Feuerwehr musste die Türen eines Aufzugs öffnen, um die beiden Personen zu befreien.