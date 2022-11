Blaulicht : Kind steckt in Spielplatz-Gerüst fest: Feuerwehr Trier rückt mit 14 Einsatzkräften an

Kind steckt in Spielplatz-Gerüst fest: Feuerwehr Trier rückt mit 14 Einsatzkräften an

Trier Ein Kind hat am Freitag auf einem Trierer Spielplatz so unglücklich festgesteckt, dass die Feuerwehr tätig werden musste.

Zu dem Einsatz kam es nach Angaben der Berufsfeuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Paulinstraße. Dort hatte sich auf dem städtischen Spielplatz ein fünf Jahre altes Kind beim Spielen ein Knie im Gerüst einer neuen Rutschbahn so eingeklemmt, dass es sich daraus nicht mehr selbst und auch nicht mit Hilfe der Mutter befreien konnte. Die Feuerwehr Trier rückte mit ihrem Rüstzug und 14 Einsatzkräften an und setzte einen hydraulischen Spreizer ein – nach fünf Minuten war das Kind, das unverletzt blieb, befreit.