Blaulicht : Rauchentwicklung in Trier-Ehrang: Feuerwehr rückt am Samstag an

Foto: TV/Frank Göbel

Trier In der Kyllstraße in Trier-Ehrang sind am Samstag Feuerwehr und Rettungsdienst vorgefahren. Warum sie gerufen wurden und was tatsächlich passiert ist.

Am Samstag wurde gegen 13.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert. In Trier-Ehrang war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, so dass zunächst ein Zimmerbrand möglich war.

Am Einsatzort in der Kyllstraße angekommen klärte sich die Situation auf. Wie die Feuerwehr auf TV-Anfrage erklärte, gab es lediglich eine Rauchentwicklung durch einen befeuerten Holzofen. Ein Brand war zu Glück nicht ausgebrochen.

Die Räumlichkeiten wurden gelüftet. Es bestand keine Gefahr für Personen.