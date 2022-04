Blaulicht : Feuerwehr in der Trierer Ostallee - Was dort am Samstag passiert ist (Fotos)

Foto: Agentur SIKO 4 Bilder Feuerwehr in der Trierer Ostallee

Trier Am Samstag sorgte Blaulicht für Aufmerksamkeit in Trier. In der Ostallee rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am frühen Nachmittag zum Löscheinsatz an.

Wie die Feuerwehr Trier mitteilt, gab es am Samstag einen Feueralarm in der Ostallee. Der Grund für den Einsatz, der um 12.43 Uhr begann, waren ein Rauchwarnmelder und Brandgeruch aus einer Wohnung.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnung und konnte feststellen, dass darin etwas Papier in Brand geraten war. Zum Glück wurde niemand verletzt.