Blaulicht : Feuerwehr Trier in Neu-Heiligkreuz im Einsatz: Rauchentwicklung in einem Haus

Wegen Rauchentwicklung war die Feuerwehr Trier im Einsatz. Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Trier Die Feuerwehr Trier war am Samstag wegen Rauchentwicklung in der Stadt im Einsatz. Bewohner eines Hauses hatten bereits die Löscharbeiten in Angriff genommen.

In Trier rückte die Feuerwehr am Samstagvormittag, 31. Oktober 2021, nach Neu-Heiligkreuz aus. In der Straße An der Ziegelei war es zur Rauchentwicklung gekommen. Der Ursprung des Rauches war der Speicher eines Hauses. Dort hatten Bewohner bereits erfolgreiche Löscharbeit geleistet.