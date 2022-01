Blaulicht : Gefahr in der Trierer Innenstadt: Feuerwehr nachts wegen Gasleck im Einsatz

Trier Wenn es nach Gas riecht, ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Das wusste auch der Autofahrer, der am Montagabend die Feuerwehr in die Fleischstraße rief. Was dann passiert ist.

Gegen 22.44 Uhr wurde die Feuerwehr in die Trierer Fleischstraße gerufen. Es rieche nach Gas, meldete der Anrufer.

Grund für den Einsatz war ein größerer Pickup, aus dem tatsächlich Gas strömte, wie die Feuerwehr nicht nur durch den Geruch, sondern auch durch Messungen bestätigte. „Der Besitzer des Autos hatte in Luxemburg rund 170 Liter Flüssiggas getankt“, erklärt Feuerwehr-Fachabteilungsleiter Torsten Marx die Hintergründe.

Auto mit undichtem Gastank wird abgeschleppt

Durch einen Defekt sei der Einfüllstutzen aber undicht gewesen. „Normalerweise ist dort eine Rückschlagklappe und eine Dichtung drin“, so Marx weiter. Worin der Defekt genau liegt und wie er behoben wird, müsse nun eine Werkstatt entscheiden. Fahren konnte der Pickup aber nicht mehr.