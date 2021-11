Blaulicht : Ölfilm auf der Mosel bei Trier

Die Römerbrücke in Trier Foto: Hans Krämer

Trier An der Römerbrücke in Trier ist am Mittwoch ein Ölfilm entdeckt worden.

Am Vormittag war gegen 10 Uhr auf Höhe der Römerbrücke der Ölfilm bemerkt worden. Einsatzkräfte der Trierer Berufsfeuerwehr haben eine Ölschlinge ausgelegt, um das Öl aufzufangen.

Die Quelle ist noch unklar, möglicherweise könnte das Öl aus einem Abflussrohr am Messepark flussaufwärts in die Mosel gelangt sein, wie ein Sprecher der Wehr auf Anfrage mitteilte.