Trier: Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in der Altstadt aus

Altstadt-Einsatz am Donnerstagnachmittag für die Berufsfeuerwehr Trier: Im Wohnhaus an der Ecke Sichel-/Predigerstraße brennt ein Kamin. Foto: Roland Morgen

Trier Derzeit ist die Feuerwehr in der Predigerstraße im Einsatz.

Am frühen Nachmittag, gegen 14.06 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Altstadt alarmiert. Grund war ein brennender Kamin in der Predigerstraße. Derzeit ist die Berufsfeuerwehr Trier mit einem Löschzug vor Ort im Einsatz.