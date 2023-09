Stimmen die Gerüchte? Mit Messer und Eisenstange: Blutiger Streit in Trier-Feyen – Frau schwer verletzt im Krankenhaus

Viel Blaulicht am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Dr.-Piro-Straße in Trier-Feyen: Wenn zwei Nachbarn sich streiten, muss das nicht immer in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausarten. In dem Fall, der sich am Dienstag Abend gegen 18.45 Uhr in der Dr. Pirostraße in Trier-Feyen ereignet hat, aber doch. Wie Polizeisprecher Marc Fleischmann auf TV-Anfrage mitteilt, gerieten sich eine 57-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann in die Haare. Weitere Details gibt Fleischmann zunächst nicht bekannt, obwohl die Gerüchteküche am Morgen nach der Tat heftig brodelt, und das Interesse an dem Vorfall in dem Stadtteil entsprechend groß ist.