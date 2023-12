Kontrolle in Trier Flucht vor der Polizei beginnt an der Porta und endet kurz darauf mit Unfall

Am Freitag, den 8. Dezember, wollte demnach eine Polizeistreife gegen 11.30 Uhr am Porta-Nigra-Platz einen weißen Citroën Kleintransporter kontrollieren. Dessen Fahrer versuchte jedoch, sich der Kontrolle durch eine Flucht mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Die Fluchtstrecke verlief von der Porta Nigra über die Christophstraße bis in die Kochstraße, wo der flüchtende Fahrer letztlich einen Verkehrsunfall verursachte. Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Sichelstraße.