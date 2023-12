Zeugen gesucht Junge Frau am Bahnhof Trier-Süd sexuell belästigt

Laut Pressemitteilung befand sich die Frau mit ihrer zweijährigen Tochter am Donnerstag (7. Dezember) gegen 17.20 Uhr auf dem Bahnhof in Trier-Süd. Ein unbekannter Mann habe ihre Hand, Arme und Oberschenkel gestreichelt. Danach fasste er laut Bundespolizei der Tochter ins Gesicht, die im Kinderwagen saß. Anschließend stieg er in die Regionalbahn in Richtung Saarburg.