Am Mittwochmorgen Fahrerin flieht vor der Polizei und gefährdet anderen Verkehrsteilnehmer

In Trier-West hat es am Mittwochmorgen, 7. August, gegen 6.10 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem blauen Renault Megane gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Danach flüchtete die Fahrerin des PKW mit ihrem Auto in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke/Martinsufer.