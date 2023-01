Verkehrsunfall : Unfälle am Dienstag in Trier: Führerloses Fahrzeug verletzt einen Passanten – großer Stau auf Olewiger Straße

Foto: Agentur SIKO 5 Bilder Unfall auf Olewiger Straße in Trier

Trier In Trier haben sich am Dienstag gleich mehrere Unfälle ereignet. Teils kam es dadurch zu massiven Verkehrsbehinderungen am Morgen.

Durch mehrere Unfälle kam es am heutigen Vormittag zu Staubildungen im Stadtgebiet Trier. Gleich zwei verschiedene Verkehrsunfälle ereigneten sich in der Olewiger Straße, einer davon mit leichtem Personenschaden. Durch einen Schwächeanfall geriet der PKW einer Fahrzeugführerin auf die Spur des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem dort fahrenden Fahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle durch die Abschleppdienste, war die Olewiger Straße für ca. 45 min. nur eingeschränkt befahrbar und es kam zu einem Rückstau.

Ebenfalls zur Staubildung trug ein Verkehrsunfall in der Roonstraße, Einmündung Theodor-Heuss-Allee bei. Bei der Kollision zweier Fahrzeuge kam es dort zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.