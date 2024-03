In der Kohlenstraße in Trier Schwer verletzt: Fünfjähriges Kind wird von Auto erfasst

Mit schweren Verletzungen musste ein fünfjähriger Junge nach einem Verkehrsunfall in Trier am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge gegen 17.15 Uhr in der Kohlenstraße aus einem Bus ausgestiegen und unvermittelt vor dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizei mitteilt.