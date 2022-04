Unfall : Fußgänger wird in Trier von Bus erfasst - Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier In Trier hat am Dienstagmorgen ein Bus einen Fußgänger angefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in der Schönbornstraße.

Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen in Trier ereignet. Gegen 8 Uhr wurde in der Schönbornstraße ein Mensch angefahren.

Laut Polizei bog zum genannten Zeitpunkt ein Bus von der Schöndorfer Straße nach links in die Schönbornstraße ab. Dort wurde ein 72-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn erfasst und leicht verletzt. Der Fußgänger wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.