Blaulicht : Gasaustritt in Trierer Baumarkt - Feuerwehr kann die Quelle finden

Trier Die Feuerwehr musste sich am Samstag in einem Baumarkt auf die Suche machen. Die Quelle eines Gasaustritts konnte sie finden und unschädlich machen.

Am Samstag kam es zu einem Einsatz, bei dem die Quelle eines Gasaustritts ermittelt wurde. Das teilte die Feuerwehr Trier mit. Der Einsatz fand demnach am Nachmittag in der Nikolaus-Theis-Straße in Trier statt, wo der Hornbach-Baumarkt angesiedelt ist.