Blaulicht : Gasaustritt in der Trierer Gottbillstraße: Leck in unterirdischer Leitung festgestellt

Gasaustritt in der Trierer Gottbillstraße: Leck in unterirdischer Leitung festgestellt

Trier In der Trierer Gottbillstraße läuft ein Feuerwehreinsatz, da eine Beschädigung an einer Gasleitung festgestellt wurde.

Im Bereich Gottbillstraße, Abzweig Richtung Verkehrsbetriebe der Stadtwerke, läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gibt es ein Leck in einer unterirdische Gasleitung. Aus dem Leck ist offenbar Gas in den Kanal ausgetreten. Deshalb besteht in diesem unmittelbaren Bereich Explosionsgefahr. Die Feuerwehr bittet dringend darum: Hantieren Sie dort nicht mit offenem Feuer, werfen Sie keinesfalls Kippen in den Kanal!