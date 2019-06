Polizei : Gefährliches Überholmanöver in Trier-Zewen

Trier Trotz Überholverbot fuhr der Fahrer eines Golfs an einem Bus vorbei – und brachte dabei andere in Gefahr.

Zeugen haben laut Polizeibericht das rote VW Golf Cabriolet am Montag, 24. Juni, gegen 5.30 auf der B 49 in Höhe der Ortslage Trier-Zewen beobachtet. Der Fahrer Cabriolets war aus Richtung Zewen unterwegs und wollte in einer langegezogenen Rechtskurve an der dortigen Bahnüberführung einen Bus an einer unübersichtlichen Stelle überholen – trotz Überholverbot.