Zeugen gesucht : Unbekannte heben Geld mit gestohlenen EC-Karten in Trier ab

Unbekannte heben Geld mit gestohlenen EC-Karten in Trier ab

Update Trier Im Mai und Juni 2022 haben sowohl ein unbekannter Einzeltäter als auch eine Gruppe EC-Karten geklaut und damit Geld abgehoben. Nun sucht die Kriminalpolizei die Tatverdächtigen mit Fotos.

Am 25. Mai 2022 spähten unbekannte Personen die PIN einer 64-jährigen Seniorin aus, während sie an der Kasse in einem Trierer Supermarkt bezahlte. Anschließend entwendeten sie die EC-Karte mit einem Ablenkungsmanöver auf dem Parkplatz des Marktes.