Samstagnacht Bedrohung mit vermeintlicher Schusswaffe: Größerer Polizeieinsatz in Trierer Innenstadt

In der Nacht von Freitag, 21. Juni auf Samstag, 22. Juni 2024 kam es gegen Mitternacht in der Trierer Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Grund: Ein Mann war zuvor am Hauptmarkt mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit geraten und hatte diese laut Polizei im Anschluss mit einer dunklen Schusswaffe bedroht. Zeugenaussagen zufolge soll der komplett in weiß gekleidete Mann anschließend von dort geflohen sein.