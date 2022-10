Simulierter Ernstfall : Brennendes Tanklager - Großangelegte Feuerwehrübung im Trierer Hafen (Fotos/Video)

Trier Ein großer Übungseinsatz der Trierer Feuerwehren fand am Samstagnachmittag im Hafen statt. Dabei wurde das Zusammenspiel der einzelnen Feuerwehren geprobt um eventuelle Schwächen zu erkennen und zu beseitigen. Welchen Herausforderungen sich die Feuerwehren stellen mussten.

Am Samstagnachmittag kurz nach 13 Uhr wurde der Leitstelle in Trier ein Brand im Tanklager im Trierer Hafen gemeldet. In der Umfüllstation sei es bei Wartungsarbeiten zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch seien zwei Mitarbeiter vermisst.