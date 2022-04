Blaulicht : Großaufgebot der Feuerwehr am Samstag vor dem Brüderkrankenhaus in Trier

Großaufgebot der Feuerwehr am Samstag vor dem Brüderkrankenhaus in Trier

Trier Am Samstagabend fuhren die Fahrzeuge der Feuerwehr auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses vor. Die Lage konnte für die zahlreichen Einsatzkräfte schnell geklärt werden.

Viel Blaulicht am Samstagabend gegen 20.44 Uhr am und um das Brüderkrankenhaus in Trier. Die Berufsfeuerwehr war mit einemßan Fahrzeugen auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses vorgefahren. Einige Fahrzeuge gingen in der Nordallee in Bereitstellung. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm.