Gute Nachricht Nach großer Suchaktion nach Frau an der Mosel bei Pfalzel - Polizei gibt Entwarnung

Trier · Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Hubschrauber hat an der Mosel in Pfalzel nach einer Frau gesucht. Jetzt hat die Polizei eine gute Nachricht.

02.12.2023 , 14:16 Uhr

15 Bilder Große Suchaktion nach Frau in der Mosel 15 Bilder Foto: TV/Agentur Siko