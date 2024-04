70 Kräfte vor Ort Trierer Mutterhaus: Großeinsatz der Feuerwehr wegen ausgelaufenem Desinfektionsmittel

Update | Trier · Am frühen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr zum Mutterhaus in der Feldstraße aus. Grund war ein beißender Geruch in drei Treppenhäusern. Was zu dem Vorfall bekannt ist.

16.04.2024 , 07:49 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen, 16. April, gab es einen Feuerwehreinsatz im Trierer Mutterhaus. Foto: Stadt Trier/Stadt Trier via X