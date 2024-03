Polizei vor Ort Großer Einsatz in Ehrang wegen Streit mit Messer – eine Person verletzt

Am Dienstag wurde die Polizei wegen eines potenziell gefährlichen Streits nach Trier-Ehrang gerufen. Um 13:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Schweich eine Mitteilung über eine gefährliche Körperverletzung in einem Mehrparteien-Wohngebäude in der Schulstraße. Hier kam es aufgrund persönlicher Differenzen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der nach jetzigen Erkenntnissen einer leicht verletzt wurde. Das berichtet das Polizeipräsidium Trier