Blaulicht : Wegen einer Bedrohung: Großer Polizeieinsatz in der Paulinstraße

Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Trier Die Polizei war am Freitagabend mit größerem Aufgebot in der Trierer Paulinstraße im Einsatz, sie trugen Helme und waren mit Maschinenpistolen bewaffnet. In den sozialen Medien führte dies zu Verwunderung: Was war passiert?

Ein Polizeieinsatz in Trier führte in den sozialen Medien zu größerem Erstaunen: So berichtet ein Internetnutzer am Freitagabend von 20 bewaffneten und behelmten Polizisten, die verteilt in der Paulinstraße stünden.

Die Polizei Trier bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es einen solchen größeren Einsatz gegeben habe. Die Beamten waren laut Polizeiangaben um 22.30 Uhr in der Paulinstraße im Einsatz. Die Bewaffnung und Behelmung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, heißt es nach einer ersten Auskunft.

Polizei wurde wegen einer Bedrohung alarmiert

Hintergrund des Einsatzes: Am Freitagabend gegen 22 Uhr war der Polizei eine Bedrohung in der Trierer Paulinstraße gemeldet worden. Nach Auskunft des Pressestelle habe ein Tatverdächtiger laut Zeugenaussagen möglicherweise eine Schusswaffe mit sich geführt.

Der 32-jährige Beschuldigte war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr da. Er sei wenig später im Stadtgebiet vorläufig festgenommen worden.