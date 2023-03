Mehreren Massenprügeleien am Wochenende : Gruppe schlägt Mann vor einem Club in Trierer Innenstadt krankenhausreif

Trier Die Trierer Polizei war insgesamt 140 Mal am Wochenende im Einsatz – eigentlich normal, heißt es von Seiten der Polizei. Besonders war aber die Häufung von Massenprügeleien.

Gleich zweimal musste die Polizei am Wochenende zum selben Club in der Nähe des Domfreihofs ausrücken. Beide Male wurden die Beamten wegen Schlägereien gerufen. Am Samstagmorgen hatten die Türsteher des Clubs Gästen offenbar den Zutritt zum Lokal untersagt. Danach soll ein Streit ausgebrochen sein, bei dem laut Polizei mehrere der Beteiligten verletzt worden waren. Was genau passiert war, konnte die Polizei zunächst aber nicht klären: Die Beteiligten schilderten alle gegensätzliche Versionen des Geschehens. Die Polizei verteilte Platzverweise.