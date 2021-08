Alkoholisierter Täter : Tritte gegen die Polizei: Kontrolle am Hauptbahnhof Trier eskaliert

Tritte gegen die Polizei: Kontrolle am Hauptbahnhof Trier eskaliert

Trier Ein alkoholisierter Mann versuchte sich einer Kontrolle mit allen Mitteln zu Widersetzen. Als sein erster Trick nicht funktionierte, wurde er sogar gewalttätig.

Widerstand, tätlicher Angriff und Beleidigung - all dies leistete sich ein alkoholisierter 37-jähriger Algerier gegenüber einer Streife der Bundespolizei. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 03:50 Uhr, während einer Kontrolle am Hauptbahnhof Trier.