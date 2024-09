Erstmeldung Hecke beim Tierheim Trier in Brand – Feuerwehr im Einsatz

Wie die Feuerwehr in einer Erstmeldung mitteilt, ist im Bereich des Tierheims in Trier-Zewen am Dienstagmittag, 10. September, eine Hecke in Brand geraten. Der Einsatz begann um 12.30 Uhr. Eine Person ist betroffen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.