Auf frischer Tat ertappt Trio will Baumaschine stehlen: Festnahme in Trier-Heiligkreuz

In Trier-Heiligkreuz sind drei Männer beim Diebstahl einer Baumaschine erwischt worden. Am Mittwochabend, dem 21. August, beobachteten Zeugen gegen 22:30 Uhr, wie das Trio sich auffällig an einer Baustelle in der Rotbachstraße verhielt und eine Maschine in einen Transporter lud.