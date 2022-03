Kriminalität : Frau von Unbekanntem in Trier-Heiligkreuz attackiert: Polizei sucht Zeugen

Trier Am Mittwochnachmittag wurde eine Frau in Trier-Heiligkreuz angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Was geschehen ist.

Am Mittwochabend, 9. März, gegen 17 Uhr war eine Frau im Trierer Stadtteil Heiligkreuz zu Fuß unterwegs, als sie in der Reckingstraße plötzlich von einem ihr unbekannten Mann von hinten angegriffen wurde, teilt die Polizei mit. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet Zeugen, sich zu melden.