Auf den Ernstfall vorbereitet Aufwendige Übung in Trier: Hier trainiert die Feuerwehr die Lebensrettung (Fotos)

Aus ungeklärter Ursache fängt ein Container, vollgeladen mit Altreifen Feuer. Der dichte schwarze Qualm dringt in eine Lagerhalle mit Menschen. Vor der Firma fand ein Autofahrer das so spannend, das er gegen einen Container fährt und eingeklemmt wird – so die Vorgeschichte für eine Abschlussübung der Feuerwehr.