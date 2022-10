Blaulicht : Am Wochenende in Trier: Illegales Straßenrennen, Graffiti-Sprayer und Rollerdiebstähle

Am Wochenende in Trier: Illegales Straßenrennen, Graffiti-Sprayer und Rollerdiebstähle

Trier Am vergangenen Wochenende musste die Polizei Trier wieder zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Darunter auch ein illegales Straßenrennen.

Am Samstagabend ereignete sich in der Gottbillstraße in Trier ein illegales Straßenrennen. Laut Zeugenaussagen positionierten sich die beiden beteiligten Fahrzeuge nebeneinander, fuhren mit quietschenden Reifen an und beschleunigten bis zu einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 100 km/h. Die Polizei konnte die Fahrer kontrollieren und beschlagnahmte ihre Führerscheine. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.