später lesen Unfall Auto landet im Zaun, Fahrer flüchtet FOTO: Fritz-Peter Linden FOTO: Fritz-Peter Linden Teilen

Twittern

Teilen



In der Eurener Straße in Trier ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. April, ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Zaunanlage gefahren. red