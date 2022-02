Blaulicht : Alkohol und laute Musik: Jugendliche stiften Unruhe am Hauptbahnhof in Trier – Mann bedroht Polizisten

Alkohol und laute Musik: Jugendliche stiften Unruhe am Hauptbahnhof in Trier – Mann bedroht Polizisten

Trier Laute Musik, Grölen und Alkoholkonsum: Jugendliche haben am Trier Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Mann bedrohte die Beamten. Die Polizei beklagt eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft.

Laute Jugendliche haben am Montagabend zu einem Polizeieinsatz am Trierer Hauptbahnhof geführt. Die Jugendlichen waren wiederholt durch laute Musik, lautes Grölen und übermäßigen Alkoholkonsum aufgefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.