In Fußgängerzone ausgeraubt : Mit Messer bedroht: Jugendlicher nachts an der Porta Nigra überfallen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen an der Porta Nigra in Trier überfallen. Foto: Roland Morgen

Trier Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen an der Porta Nigra in Trier überfallen. Der Mann bedrohte den Jugendlichen mit einem Butterflymesser und forderte einen „Zwanni“. Was zu dem Täter bekannt ist.

Der 17-Jährige war am frühen Samstagmorgen um 0.20 Uhr alleine auf der Trierer Simeonstraße unterwegs, als er von einem Fremden angesprochen wurde. Dieser verwickelte ihn bis zur Porta Nigra in ein Gespräch und hielt ihn unter einem der Torbögen am Arm fest. Mit vorgehaltenem Butterflymesser forderte der Mann einen „Zwanni“, berichtet die Polizei. Der 17-jährige gab an, kein Geld zu haben und bot dem Täter einen vermeintlich goldenen Ring an. Der Unbekannte nahm den Ring und flüchtete in Richtung Innenstadt.