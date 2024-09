Nach Randale am Hauptmarkt Jugendlicher greift Polizisten in Trier an

Drei Jugendliche haben Samstagnacht, 7. September, gegen 0.45 Uhr, am Bussteig am Trierer Hauptbahnhof randaliert. Das rief die Polizei auf den Plan. Als die Beamten die Jugendlichen kontrollieren wollten, reagierte ein 17-Jähriger aus der Gruppe mit Unverständnis und einem aggressivem Tonfall gegenüber den Polizisten. Dann versetzte er einem Polizisten unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Der konnte zwar noch ausweichen, wurde jedoch am Hals leicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Jugendlichen zwar unter Kontrolle bringen, der trat jedoch weiter um sich und verpasste den Polizisten weitere Tritte. Die Folge: Ein weiterer Beamter erlitt eine Verletzung am Bein. Dazu kamen laut Polizei üble Beleidigungen.