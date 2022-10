Polizeieinsatz : Kellner in Trier mit abgebrochener Flasche schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen (Update)

Trier In Trier ist in der Nacht zum Samstag ein Kellner einer Gaststätte von einem Mann mit einer Flasche schwer verletzt worden. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr vor einer Bar am Trierer Stockplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kellner und einem 36-jährigen Gast. Dieser riss dem Kellner unvermittelt eine Goldkette vom Hals. In der dann folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der Kellner durch den Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche im Bereich des Halses nicht unerheblich verletzt.

Der Täter flüchtete vom Tatort mit der Beute zunächst Richtung Fleischstraß. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch wenig später im Zuge von Fahndungsmaßnahmen in Trier-Nord festgenommen werden. Die Beute sowie ein Teil der zum Tatzeitpunkt getragenen Kleidung wurden noch nicht gefunden.

Der geschädigte Kellner wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.