Feuer gelegt Kinder setzen Keller in Trier in Brand - Sechsstelliger Schaden durch Zündelei

Trier · Zwei Kinder, die erst acht und zehn Jahre alt waren, haben laut Polizei einen Keller in Trier-Pfalzel in Brand gesetzt. Wie das Feuer entstanden ist und was die Polizei dringend allen Eltern empfiehlt.

21.08.2023, 17:26 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth